Атакувальний хавбек Динамо у матчі з Минаєм забив 51-й гол у складі "біло-синіх" в УПЛ. Тепер 22-річний Циганков піднявся на 8-му сходинку в списку голеадорів киян у чемпіонатах України.

Гол Віктора Циганкова у ворота Миная став для нього 51-м в матчах УПЛ. За кількістю забитих м'ячів у чемпіонатах України вінгер "біло-синіх" зрівнявся зі знаменитим Валентином Белькевичем, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Вже в найближчому майбутньому Циганков може наздогнати Артема Мілевського та Олега Гусєва, в активі яких 57 та 58 голів відповідно. А там і до топ-5 недалеко – у Віктора Леоненка 61 гол у футболці Динамо в чемпіонатах. Лідирує у перегонах Сергій Ребров, в активі якого 113 забитих м'ячів у 242-х поєдинках.

Зауважимо, Циганков забив вже 3 голи в УПЛ 2020/21 та є найкращим бомбардиром Динамо в турнірі.

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