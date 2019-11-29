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Циганков: Навіть удесятьох вірили, що зможемо взяти очки

01:40 106 Читать на русском
Циганков: Навіть удесятьох вірили, що зможемо взяти очки
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Три гри поспіль пропускаємо на початку тайму. Суперник скористався нашими помилками. Гра складається з 90 хвилин, але це зіграло свою роль.

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Ми грали до останнього. Навіть удесятьох вірили, що зможемо взяти очки. Але склалося так, як склалося. Будемо сподіватися, що вболівальники прийдуть підтримати нас в останній грі, ми здобудемо перемогу і пройдемо далі.

Не хочу зараз говорити про помилки в обороні. Ми розберемо гру і зробимо висновки. Були суперечливі моменти, коли суддя міг не показувати жовті картки, але не буду говорити про це. Можу оцінювати тільки гру нашої команди. Пенальті на Вербічі? Повторюся, не хочу обговорювати суддівство.

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Низка помилок на останніх хвилинах. Можливо, потрібно було грати інакше. У нас були моменти, щоб забити ще і вирвати перемогу, але так склалася гра. Була атака на атаку. Але у нас є ще один матч. Зробимо все, щоб пройти далі", – цитує Циганкова Динамоманія.

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Теги
Мальме - Динамо Динамо Динамо Ліга Європи Віктор Циганков Віктор Циганков
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