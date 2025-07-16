Бенфіка розглядає Віктора Циганкова як одного з головних кандидатів на посилення атаки цього літа, повідомляє Opoeta d’Bola.

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Клуб уважно стежить за ситуацією навколо Янніса Константеліаса з ПАОКа, але не виключає варіанту з українцем у разі, якщо трансфер грека не відбудеться.

Лісабонці вже давно цікавляться Константеліасом і можуть заплатити за нього до 30 мільйонів євро, однак угода поки не завершена. У такому разі увага може перемкнутися на Циганкова, який демонструє стабільну гру за Жирону. Алжирець Мусса також розглядається як один із запасних варіантів.

Нагадаємо, загалом Віктор зіграв за "червоно-білих" у 85 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 18 асистів.

До слова, за Бенфіку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Giannis Konstantelias

22 Anos

PAOK

VM 17M€



Um namoro antigo do Sport Lisboa e Benfica, que pode chegar aos 30 milhões pelo internacional grego. Já em Janeiro se falou desta pérola. Nada mudou.

Tsygankov e Moussa são alternativas#SLBenfica #Mercado #PAOK #Transfers pic.twitter.com/PuEoAeob6Y — Opoeta d’Bola (@OpoetaJonas) July 15, 2025

Учасник Ліги чемпіонів хоче Луніна, Циганков має аж три варіанти в АПЛ і вводить Жирону в ступор