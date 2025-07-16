Циганков може стати одноклубником Трубіна – трансфер не відбудеться за однієї умови
Вінгер Жирони Віктор Циганков може змінити клубну прописку.
Бенфіка розглядає Віктора Циганкова як одного з головних кандидатів на посилення атаки цього літа, повідомляє Opoeta d’Bola.
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Клуб уважно стежить за ситуацією навколо Янніса Константеліаса з ПАОКа, але не виключає варіанту з українцем у разі, якщо трансфер грека не відбудеться.
Лісабонці вже давно цікавляться Константеліасом і можуть заплатити за нього до 30 мільйонів євро, однак угода поки не завершена. У такому разі увага може перемкнутися на Циганкова, який демонструє стабільну гру за Жирону. Алжирець Мусса також розглядається як один із запасних варіантів.
Нагадаємо, загалом Віктор зіграв за "червоно-білих" у 85 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 18 асистів.
До слова, за Бенфіку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.
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