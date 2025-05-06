Як стало відомо Футбол 24, Костянтин Вівчаренко розпочав співпрацю з агентом Олегом Смалійчуком і може продовжити кар'єру в Жироні.

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Іспанський клуб розглядає українця як можливу заміну Мігелю Гутьєресу, на якого претендують Реал і Атлетіко. У разі продажу основного лівого захисника влітку на цій позиції може звільнитися місце, і Вівчаренко є серед пріоритетних кандидатів.

Жирона стежила за гравцем ще взимку, однак тоді Вівчаренко мав чинний контракт із Динамо до 2025 року. Каталонці планували попередню угоду, як це було з переходом Віктора Циганкова, проте Костянтин вирішив уникнути конфлікту з київським клубом і підписав нову угоду з клаусулою в розмірі 20 мільйонів євро.

Якщо Жирона збереже прописку в Ла Лізі, клуб повернеться до перемовин і спробує досягти компромісу з Динамо. Наразі каталонці посідають 15-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 38 очок.

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