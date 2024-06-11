"Я хочу сказати, що Циганковим цікавляться деякі клуби англійської Прем'єр-ліги. Дійсно є інтерес до Арсенала. Тому що там Мікель Артета, і в нього є хороші скаути по Іспанії. Справами Циганкова займається Смалійчук, який добре розбирається саме в Іспанії.

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Плюс ще є інтерес від інших клубів АПЛ. Але поки всі чекають, що буде на Євро-2024. Всі тримають гаманці напоготові і чекають, що хтось може вистрелить. Перед Євро підписати – зіграє невдало, не дай Бог травма, ще щось. Тому всі чекають на цей великий ярмарок, який розпочнеться вже після перших турів.

Я якщо й очікую десь Циганкова, то тільки в англійській Прем'єр-лізі", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Раніше з'явилась інформація, що клаусула Циганкова складає близько 30 млн євро. 50% цієї суми Жирона повинна віддати Динамо, тому каталонці прагнуть якнайшвидше укласти нову угоду з більшою клаусулою. Циганков не поспішає, чекаючи якраз шансу проявити себе на Євро-2024.

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