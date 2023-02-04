Циганков може дебютувати в Ла Лізі – тренер Жирони переконаний, що українець готовий
Головний тренер Жирони Мічел висловився щодо можливого дебюту Віктора Циганкова у поєдинку з Валенсією.
"Наш склад вражаючий. Це чудова команда. Я дуже задоволений своєю командою. Циганков? Він готовий. Віктор для нас топ-гравець, він готовий до гри.
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Побачимо, скільки хвилин він зіграє, але він готовий, і Кальєнс (центральний захисник – прим.) також готовий на 100%", – цитує Мічела Jornadaperfecta.
Зауважимо, що Циганков ще не з'являвся на полі у складі Жирони після зимового трансферу. Хороший шанс на дебют є у недільному матчі проти Валенсії, початок о 17:15.
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