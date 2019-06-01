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Циганков, Миколенко та Мораєс – найкращі українські гравці Ліги Європи 2018/19

11:35 201 Читать на русском
Циганков, Миколенко та Мораєс – найкращі українські гравці Ліги Європи 2018/19
Віктор Циганков / Динамо

Визначився остаточний рейтинг найкращих футболістів за підсумками сезону Ліги Європи.

Найкращим українським футболістом у Лізі Європи став вінгер Динамо Віктор Циганков, гравець киян набрав 877 очок та посів 129-те місце у рейтингу на офіційному сайті УЄФА.

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Другий серед українців – захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко (789 очок та 140 місце), третій – нападник Шахтаря Жуніор Мораєс (720 очок та 154 позиція).

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Зауважимо, що очолив рейтинг вінгер Челсі Еден Азар з 10 822 балами, другий – нападник "синіх" Олів'є Жиру, замикає трійку форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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