Циганков, Миколенко та Мораєс – найкращі українські гравці Ліги Європи 2018/19

Визначився остаточний рейтинг найкращих футболістів за підсумками сезону Ліги Європи.

Найкращим українським футболістом у Лізі Європи став вінгер Динамо Віктор Циганков, гравець киян набрав 877 очок та посів 129-те місце у рейтингу на офіційному сайті УЄФА.

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Другий серед українців – захисник "біло-синіх" Віталій Миколенко (789 очок та 140 місце), третій – нападник Шахтаря Жуніор Мораєс (720 очок та 154 позиція).

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Зауважимо, що очолив рейтинг вінгер Челсі Еден Азар з 10 822 балами, другий – нападник "синіх" Олів'є Жиру, замикає трійку форвард Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг.