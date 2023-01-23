Коментатор Віктор Вацко розповів, як Віктор Циганков свого часу міг перебратись до Евертона разом з Віталієм Миколенком.

"Десь у 2019 році був серйозний інтерес з Європи до Віктора Циганкова. Розмови ходили про суми у розмірі 15-20 мільйонів євро. Я бачив скан офіційного листа від Хоффенхайма, який виходив на Динамо з офіційною пропозицією у розмірі 15 мільйонів євро.

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Але вже тоді, чи ще тоді, Динамо вважало, що 15-20 мільйонів за Циганкова – це мало, смішно та несерйозно. Потім все заспокоїлося. Але десь два роки тому Карло Анчелотті хотів придбати в Евертон Циганкова разом з Миколенком. Там йшлося про солідну цифру – близько 50 мільйонів євро.

Але Анчелотті пішов у Реал, замість нього до Евертона прийшов Рафаель Бенітес, який спустив цю історію на гальмах. У підсумку він зупинився лише на Миколенку, а Циганков був йому нецікавий", – розповів Вацко у програмі Вацко on air.

В підсумку, Циганков взимку цього року перебрався до іспанської Жирони. Динамо заробило 5 млн євро та отримає 50% від майбутнього продажу українця. Зауважимо, що Карло Анчелотті за свою насичену тренерську кар'єру 4 рази вигравав Лігу чемпіонів.

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