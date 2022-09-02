Вінгер Динамо Віктор Циганков мав ще один варіант переходу в європейський клуб.

Агентство Sports Entertainment Group (SEG), однією з ключових фігур у якому є Пере Гвардіола, брат Хосепа Гвардіоли, пропонувало Аяксу придбати Циганкова замість Антоні, який став гравцем Манчестер Юнайтед. Пр це повідомляє Voetbalprimeur.

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Також амстердамцям пропонували вінгера ПСВ Коді Гакпо. У випадку його відходу Циганков міг би стати заміною вінгеру збірної Нідерландів у Ейндховені. В підсумку, сторони не погодили цей трансфер, тож Віктор залишився у Динамо.

Відзначимо, що 24-річного Циганкова Transfermarkt оцінює у 25 млн. Віктор зіграв у 4 матчах за Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, записавши до свого активу гол та асист.

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