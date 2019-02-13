Циганков: Ми знаємо, як греки можуть себе поводити, але ми готуємося грати у футбол

Атакувальний півзахисник київського Динамо Віктор Циганков зазначає, що команда буде робити все, щоб досягти результату в матчі з Олімпіакосом, незважаючи на відсутність практики офіційних матчів під час зимової перерви.

"Ми знаємо, хто такі греки, і як вони можуть себе поводити, але перш за все ми готуємося грати у футбол.

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Відсутність ігрової практики? Так, це проблема, що у нас немає офіційних матчів перед такими іграми. Але у нас були збори, команда підготувалася, і ми будемо грати один за одного, щоб досягти результату.

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Погода не має значення. Тут навіть тепліше, ніж у Києві. І нам не звикати грати за такої погоди", – сказав Циганков на прес-конференції перед матчем з Олімпіакосом у середу в Афінах.