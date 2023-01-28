Півзахисник Жирони Віктор Циганков опинився на лаві запасних на поєдинок 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони. Дивіться стартові склади та онлайн-трансляцію гри в цій новині на "Футбол 24".

Жирона визначилась зі стартовим складом на гру проти Барселони – Віктору Циганкову не знайшлось місця в основному складі. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією гри можна на "Футбол 24", а переглянути матч в прямому етері – на MEGOGO.

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Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Коуту, Хуанпе, Арнау Мартінес, Ортега, Бернарду – Еррера, Ромеу, Алейш Відаль – Кастельянос, Рікельме.

Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Алонсо – Гаві, Бускетс, де Йонг – Рафінья, Дембеле, Фаті.

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