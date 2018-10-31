Циганков, Кулач, Ісмаїлі та ще 5 футболістів претендують на звання найкращого гравця жовтня в УПЛ

Стартувало голосування за найкращого гравця місяця в українській Прем'єр-лізі.

У голосуванні беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у жовтні: 11 тур – Сергій Гринь (Арсенал-Київ), 12 тур – Андрій Борячук (Маріуполь), 13 тур – Денис Безбородько (Десна).

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А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Дмитро Шастал (Олександрія), Владислав Кулач (Ворскла), Алан Патрік (Шахтар).

Усі бажаючі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у жовтні, на сайті УПЛ – upl.ua.

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