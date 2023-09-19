Циганков коштує 100 мільйонів, але не ділиться з Довбиком – як українці ведуть "жебраків" Ла Ліги до казки Лестера
20:45 - Читать на русском
Віктор Циганков і Артем Довбик зробили величезний внесок для чергової перемоги Жирони.
63’ Мірто Узуні
85’ Лукас Бойє
Віктор Циганков 21’
Савіо 31’
Ян Коуту 89’
21’ Віктор Циганков
31’ Савіо
63’ Мірто Узуні
85’ Лукас Бойє
89’ Ян Коуту
Команда українців впевнено розібралася з Гранадою, а кожен з наших хлопців відзначився результативною дією. Могло бути ще краще, якби Циганков почув крики Довбика у супермоменті.
Вінгеру вже вішають цінник у 100 млн євро, які дуже б потішили Динамо. Довбик потихеньку забирає місце в старті і вражає навіть більше за земляка. Чи зможе казка не найбагатшої Жирони дійти до рівня Лестера 2015/16? Відповідь на це питання у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
"Немов Мессі за Гвардіоли": Циганков отримав астрономічний цінник, Довбик вразив – Іспанія шаленіє від українців Жирони
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter