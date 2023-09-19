Команда українців впевнено розібралася з Гранадою, а кожен з наших хлопців відзначився результативною дією. Могло бути ще краще, якби Циганков почув крики Довбика у супермоменті.

Вінгеру вже вішають цінник у 100 млн євро, які дуже б потішили Динамо. Довбик потихеньку забирає місце в старті і вражає навіть більше за земляка. Чи зможе казка не найбагатшої Жирони дійти до рівня Лестера 2015/16? Відповідь на це питання у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Немов Мессі за Гвардіоли": Циганков отримав астрономічний цінник, Довбик вразив – Іспанія шаленіє від українців Жирони