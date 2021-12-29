"Я добре пам'ятаю дебютні матчі Віті за Динамо. У нашій команді це був багатообіцяючий, талановитий хлопець, який довгий час конкурував з Андрієм Ярмоленком і Джермейном Ленсом. Серед своїх однолітків Циганков завжди виділявся. Я радий, що в підсумку він виріс в хорошого гравця і став найкращим футболістом року. Сьогодні це один з лідерів Динамо і дуже важливий гравець для національної збірної України.

Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року

Які у Циганкова найсильніші якості? Робота з м'ячем на швидкості і мислення. До прийому м'яча він вже знає, що з ним потрібно робити. Вітя може віддати гостру передачу, може і сам завершити атаку. Для атакувального гравця це дуже важливо. У нього хороший удар.

Напевно Циганков не повною мірою відповідає сучасним вимогам по грі в обороні. Але, можливо, у цьому і є його головний резерв. Адже, знаючи характер Віті, я впевнений, що він зробить все, щоб додати у цьому аспекті. Потрібно частіше вступати в єдиноборство і частіше їх вигравати", – сказав Ребров у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Циганкова було визнано найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року – півзахиснику Динамо вдалось значно випередити "гірника" Тайсона і іранського форварда Олімпіка Захедітабара Шахаба. У поточному сезоні 23-річний футболіст провів за Динамо 19 поєдинків, в яких забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 19 млн євро.

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