"Насправді не все у Динамо з фінансами так погано, як кажуть. Клуб увесь час отримує кошти та бонуси від своїх трансферів. Я знаю, що нещодавно отримали транш ледве не на сім мільйонів за Забарного.

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Отримали два бонуси за Циганкова: 250 тисяч за місце, яке Жирона посіла в минулому сезоні (десяте), і 500 тисяч за те, що він зіграв 20 матчів. І після наступних 20 буде ще 500", – розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, згадані футболісти покинули Динамо минулої зими. Циганков перейшов у Жирону за порівняно скромні п'ять мільйонів євро, а от за Забарного Борнмут заплатив 25 млн.

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