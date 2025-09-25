Донні Ван де Беек переніс операцію у зв'язку з повним розривом ахіллового сухожилля лівої ноги, інформує офіційний Твіттер Жирони. Судячи з усього, він вибув до кінця цього сезону.

Нідерландець отримав свою чергову травму в матчі 6-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао. Він має репутацію "крихкого" гравця, який занадто часто травмується. У цьому матчі з Атлетіком він з'явився в стартовому складі вперше з 5 квітня.

28-річний півзахисник захищає кольори Жирони з 2024 року. Нагадаємо, що в складі каталонської команди виступають українці Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат.

