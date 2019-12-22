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Циганков і Мілевський на Балі, Шапаренко і Лєднєв в Дубаї – як відпочивають українські футболісти

15:34 630 Читать на русском
Циганков і Мілевський на Балі, Шапаренко і Лєднєв в Дубаї – як відпочивають українські футболісти
Футболісти Динамо на роботі / Фото з відкритих джерел

Для того аби добре грати у футбол, треба добре відпочити – саме на це натякають українські футболісти, викладаючи у соцмережі світлини свого релаксу.

Футболісти української Прем’єр-ліги по різному готуватимуться до чемпіонату України після зимової паузи, однак відпустка – справа свята. Багато гравців не просто не приховують того як відпочивають, а навпаки, намагаються похизуватися своїми закордонними пригодами.

Для прикладу, півзахисник Динамо Віктор Циганков у компанії своєї дівчини відправився на Балі, де відвідав рисові тераси "Тегалаланг".

Exploring jungle

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко релаксує у компанії ще одного київського динамівця Богдана Лєднєва, що виступає зараз на правах оренди в луганській Зорі. Місцем свого відпочинку футболісти обрали Дубаї, де, скориставшись нагодою, вирішили покататися на гідроциклах.

Допис, поширений Liedniev Bohdan (@liedniev_bogdan_7_)

Екс-форвард збірної України і новоспечений чемпіон Білорусі у складі брестського Динамо Артем Мілевський також обрав для відпочинку Балі.

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді разом зі своєю дружиною Вікторією готується до нового сезону в чемпіонаті Білорусі. Хоча наразі невідомо, чи залишиться він у складі брестського Динамо, з яким нещодавно підписав контракт.

Допис, поширений Виктория Хачериди (@vikeus34)

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