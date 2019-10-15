Циганков і Миколенко вже готові до виступів у Європі, – Циганик

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик оцінив перспективи гравців збірної України у клубній кар'єрі.

"Чи потрібно Миколенку, Циганкову і Шапаренку їхати в Європу? Мені важко щось говорити зараз. Але щоб їхати в Європу, потрібно бути готовим до неї.

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Я впевнений, що і Циганков, і Миколенко вже готові виступати в Європі, адже вони відіграли на дуже хорошому рівні.

Щодо Шапаренка є питання, оскільки він не може поки виграти конкуренцію в Динамо. Циганков та Миколенко і в клубі, і в збірній грають, і вони вже готові до європейського футболу і в ігровому, і в ментальному плані. Я впевнений, що найближчим часом ці футболісти будуть користуватися попитом в Європі, особливо після Євро-2020", – сказав Циганик в ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, саме Миколенко віддав гольову передачу на Ярмоленка, який забив переможний м'яч у ворота Португалії.

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