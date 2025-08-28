Циганков і Крапивцов отримають в партнери хавбека Марселя – він навідріз відмовився від переїзду до Москви
Півзахисник Марселя Аззедін Унаї переходить до Жирони.
Жирона завершила угоду з трансферу Аззедіна Унаї, інформує журналіст Іван Куйрос. Каталонський клуб погодився виплатити близько 6 мільйонів євро + невеликий відсоток від майбутнього перепродажу.
Повідомляється, що Унаї отримав кілька пропозицій, але вибрав варіант з Жироною. Згідно з FootMercato, в послугах гравця були зацікавлені Брайтон і московський Спартак. Російський клуб запропонував суму в 12 мільйонів євро, але марокканець не захотів переїжджати на болота.
У минулому сезоні півзахисник грав в оренді за Панатінаїкос, і його грецький період кар'єри був визнаний дуже успішним. Грецький гранд хотів продовжити оренду, але сам Унаї поставив перед собою мету – перебратися в Ла Лігу.
