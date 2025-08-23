Жирона оголосила заявку на гру 2-го туру Ла Ліги проти Вільяреала.

Головний тренер каталонців Мічел бере із собою 22 гравців. Серед них очікувано воротар Владислав Крапивцов та хавбек Віктор Циганков.

Обидва українці мають чудові шанси вийти у старті. Тиждень тому в стартовому турі проти Райо (1:3) саме Циганков був найгострішим гравцем Жирони, а Крапивцов гідно замінив Гассанігу, який поховав команду своїми помилками та вилученням.

Додамо, що матч Вільяреал – Жирона відбудеться завтра (24 серпня). Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

