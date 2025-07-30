Обидва українці зіграють у складі Жирони проти Алавеса з перших хвилин.

Жирона оголосила стартовий склад на контрольний матч з Алавесом. Двоє українців – воротар Владислав Крапивцов і вінгер Віктор Циганков – вийдуть на поле з перших хвилин.

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Цей товариський матч стане для каталонців вже четвертим за літо. У трьох попередніх Жирона здобула дві перемоги (одну з них над Еспаньйолом – по пенальті) і зазнала однієї поразки, від Марселя.

Матч Жирона – Алавес розпочнеться о 19:15 за Києвом. Зустріч можна подивитися безкоштовно в YouTube чи прямо в цій новині на "Футбол 24".