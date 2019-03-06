Циганков: Хочеться зіграти проти найсильнішого складу Челсі, щоб перевірити свій рівень

Віце-капітан Динамо поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Футболісти Динамо маловідомі у Європі? Наша проблема, що ми не граємо у такому турнірі, як Ліга чемпіонів. Думаю, що на найвищому рівні футболістів переглядають саме там. Але наша команда росте, і я певен, що у цієї команди є потенціал грати там вже найближчим часом.

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Можлива ротація у Челсі? Звичайно, хочеться грати проти найсильнішого складу. Щоб в першу чергу перевірити свій особистий рівень, та рівень команди і розуміти, на що ми взагалі можемо претендувати.

Наскільки травма Соля психологічно вплинула на команду?Травма будь якого гравця Динамо це для нас втрата. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання і сподіваюсь, що завтра ми порадуємо Франа хорошою грою!", – передає слова Циганкова прес-служба киян.

Нагадаємо, матч 1/8 Ліги Європи Челсі – Динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок о 22:00.

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