"Циганков хоче поїхати. Якщо не цієї зими, то наступного літа щодо нього надійде хороша пропозиція. Циганков може отримати хороший контракт у топ-клубі, а Динамо отримає серйозні гроші.

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На даному етапі Циганков – лідер команди і почувається досить комфортно. Чи хоче він піти? Так, хоче. Він заслужив переїхати в хороший клуб", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

До слова, у нинішньому 24-річний українець провів за київський клуб 25 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 11 голів та 4 результативні передачі.

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