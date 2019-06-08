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Циганков: Грати у Львові – суцільне задоволення

01:25 395 Читать на русском
Циганков: Грати у Львові – суцільне задоволення
Віктор Циганков / фото із соцмереж

Півзахисник збірної України Віктор Циганков прокоментував феєричну перемогу "синьо-жовтих" над Сербією (5:0) у матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Атмосфера у Львові просто фантастична, грати тут – суцільне задоволення. Хочу подякувати нашим уболівальникам. Сподіваюся усій країні сподобався результат, якого ми досягнули.

Україна – Сербія – 5:0 –відео голів та огляд матчу

Моя справа – виходити і демонструвати, що можу грати у збірній. Я намагався грати сьогодні у той футбол, у який вмію, і виконувати завдання тренера.

Думаю, всі прекрасно знають, яка у Сербіїі команда. Просто ми сьогодні дуже добре зіграли, виконали завдання тренерського штабу і перемогли з розгромним рахунком", – сказав Циганков.

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Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020 – як це було
00:05
27451
Теги
Україна Україна Євро-2020 Україна - Сербія Збірна України Віктор Циганков Віктор Циганков
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