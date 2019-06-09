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Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – Сабо

13:17 92 Читать на русском
Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – Сабо
Віктор Циганков / EFE

Колишній керманич збірної України Йожеф Сабо проаналізував гру вінгера київського Динамо Віктора Циганкова в матчі збірних України та Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Циганков росте і щоб це відбувалося і далі, його потрібно продати в топ-клуб, де він буде грати, а не сидіти на лаві запасних. Віктора потрібно продавати вже сьогодні. У нас чемпіонат слабкий – тут він не буде рости.

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Циганкова потрібно віддавати в топ-клуб, де він буде грати, бо якщо буде сидіти на лавці, то з цього нічого не вийде, а так – з нього має бути класний футболіст. Віктор показав, що коштує 50 мільйонів євро на фоні гравців УПЛ, за яких не хочуть віддавати більше 10-15 мільйонів. У жодному разі його не можна продавати в клуби-середняки. Тільки в топ-команди: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, ПСЖ, Баварію, той же Наполі, який проявляв інтерес.

Потрібно продавати, щоб він був гравцем №1 для нашої збірної. Якщо окремих гравців продають за 40, 60, 80 і 100 мільйонів, то я дав би за нього не менше 50 мільйонів євро", – розповів Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у поєдинку проти сербів оформив дубль, а також мав нагоди забивати ще. У сезоні Прем'єр-ліги, що минув, він забив 18 голів і віддав 11 результативних передач (31 матч).

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