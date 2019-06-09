Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – Сабо

Колишній керманич збірної України Йожеф Сабо проаналізував гру вінгера київського Динамо Віктора Циганкова в матчі збірних України та Сербії.

"Циганков росте і щоб це відбувалося і далі, його потрібно продати в топ-клуб, де він буде грати, а не сидіти на лаві запасних. Віктора потрібно продавати вже сьогодні. У нас чемпіонат слабкий – тут він не буде рости.

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Циганкова потрібно віддавати в топ-клуб, де він буде грати, бо якщо буде сидіти на лавці, то з цього нічого не вийде, а так – з нього має бути класний футболіст. Віктор показав, що коштує 50 мільйонів євро на фоні гравців УПЛ, за яких не хочуть віддавати більше 10-15 мільйонів. У жодному разі його не можна продавати в клуби-середняки. Тільки в топ-команди: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, ПСЖ, Баварію, той же Наполі, який проявляв інтерес.

Потрібно продавати, щоб він був гравцем №1 для нашої збірної. Якщо окремих гравців продають за 40, 60, 80 і 100 мільйонів, то я дав би за нього не менше 50 мільйонів євро", – розповів Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Віктор Циганков у поєдинку проти сербів оформив дубль, а також мав нагоди забивати ще. У сезоні Прем'єр-ліги, що минув, він забив 18 голів і віддав 11 результативних передач (31 матч).

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