Жирона у 48-му за ліком Кубку Коста-Брава приймала Вулверхемптон (2:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок Коста-Брава

Жирона (Іспанія) – Вулверхемптон (Англія) – 2:1

Голи: Еррера, 51, Рока, 56 – Аріас, 78

Циганкова ледь не "зламали" в контрольному матчі, але він оформив переможний передасист – Крапивцов відіграв "на нуль"

Іспанська Жирона у 48-му Кубку Коста-Брава приймала англійський Вулверхемптон. Це був перший виступ каталонців перед власними уболівальниками після завершення минулої першості. Загалом для команди Мічела Санчеса цей поєдинок був вже п'ятим в рамках підготовки до нового сезону. Раніше "біло-червоні" у спарингах розбили місцевий Олот (5:0), розійшлись миром з Еспаньйолом (0:0), програли французькому Марселю (0:2) і здолали Алавес (1:0). Своєю чергою Вулверхемптон розписав бойову нічию зі Сток Сіті (1:1) та програв французькому Лансу (1:3).

У Жирони в основі вийшов український півзахисник Віктор Циганков, а Владислав Крапивцов залишився в запасі. Примітно, що на поле стадіону Монтіліві повернувся аргентинський захисник "вовків" Сантьяго Буено, який свого часу відіграв за каталонців чотири сезони. Цікаво, що для команд це була перша зустріч – раніше вони ніколи не грали між собою.

Новий сезон Ла Ліги Жирона розпочне домашнім матчем проти Райо Вальєкано. BETKING прогнозує перемогу каталонців – 2,20. Менш імовірною є нічия – 3,50. А тріумф мадридців оцінили коефіцієнтом 3,14.

Вже на старті зустрічі суперники обмінялись напівмоментами, однак були неточними на завершальній стадії. Згодом Агбаду помилився біля власних воріт і ледь не дозволив Аспрільї вивести Жирону вперед – в останній момент вдалось виштовхати м'яч на кутовий.

На 14-й хвилині каталонці забили: Еррера запустив Блінда лівим флангом, той дійшов до штрафного і відпасував на Аспрілью, який несподівано легко розрізав захист суперника, вивівши Стуані сам на сам. Крістіан легко переграв голкіпера "вовків". На жаль, гол не було зараховано через офсайд.

Англійці намагались відповісти голом, однак в атаці відверто нічого не виходило. Ларсен прорвався правим флангом і намагався прострілити, але захисники заблокували й вибили на кутовий. Відрізками "вовки" закривали суперника на його половині поля, однак каталонці спокійно відпрацьовували в захисті.

В середині тайму Аспрілья по центру промчав до лінії штрафного і вирішив не віддавати на партнера, а пробив сам – прямо в руки Са.

На 30-й хвилині розкішний момент створив Циганков. Підхопивши м'яч на правому фланзі він змістився ближче до центру і елегантно прошив оборонців, виводячи партнера сам на сам – той, однак, не зумів переграти кіпера Вулверхемптона.

За трохи активність Віктора англійці вирішили гасити силою, збиваючи його з ніг. Жирона ледь не покарала британців за таке: Циганков зі стандарту прострілив у центр штрафного і лише частокіл з захисників не дозволив забити. Згодом українець у боротьбі з Гомешем отримав ліктем в обличчя.

Наприкінці тайму знову архітектором класної атаки Жирони став Циганков: протягнувши сферу правим флангом він зряче вирізав в центр штрафного, але захисники "вовків" виявилися розторопнішими за партнерів.

По перерві Жирона вийшла вперед: Арнау Мартінес з правого флангу навісив на дальню стійку і Еррера в дотик переправив сферу в сітку. Цього разу без претензій від арбітра. За трохи вже сам Мартінес ледь не подвоїв перевагу каталонців, замикаючи простріл від Жоеля Роки.

На 56-й хвилині відзначився сам Рока, який, до слова, минулий сезон провів в оренді в Мірандесі. Протягнувши м'яч лівим флангом він взяв гру на себе, змістився ближче до центру і перфектно закрутив у праву дев'ятку.

За трохи Аспрілья змарнував хороший шанс збільшити перевагу Жирони: його удар з перспективного штрафного виявився занадто кволим і неточним. За мить Еррера головою замикав навіс з кутового – повз ворота.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Гассаніга врятував каталонців від вірного гола після удару впритул під поперечину, перевівши сферу на кутовий. На 78-й хвилині захист Жирони не розібрався біля своїх воріт, Аріас немов таран продавив одразу чотирьох оборонців, вийшов сам на сам і прошив голкіпера – 2:1.

"Вовки" помчали зрівнювати і біля воріт каталонців почали виникати пожежі. На 83-й хвилині наставник Жирони вирішив дати відпочити Циганкову. Крапивцов на поле так і не вийшов.

Каталонці вистояли і завоювали перший трофей в сезоні. Свій останній спаринг перед стартом в Ла Лізі Жирона проведе 9 серпня проти італійського Наполі.

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