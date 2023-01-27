"Коли Пере Гвардіола та Кіке Карсель (спортивний директор "жирондинців", – прим.) розповіли про таку можливість, то мені здавалось, що завершити цю угоду буде важко. Але у Пере є свої важелі, щоб мати можливість переконувати.

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Це хороше доповнення у якості. Циганков – швидкий вінгер, він добре грає 1 в 1 та забиває. Але йому потрібен час для адаптації", – цитує Мічела Sport.es.

Нагадаємо, Циганков став гравцем Жирони 17 січня. Поєдинок 18-го туру проти Вільяреала (0:1) він провів у запасі. Зустріч з Барселоною відбудеться вже завтра, 28 січня. Початок матчу о 17:15.

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