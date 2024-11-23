Жирона та Еспаньйол вже незабаром зустрінуться у матчі 14-го туру Ла Ліги. Чи потрапив Віктор Циганков до стартового складу – дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Гра Жирона – Еспаньйол розпочнеться вже о 19:30 за київським часом. Матч у прямому ефірі покаже MEGOGO, а за подіями у текстовому режимі можна стежити на "Футбол 24". Попри те, що Віктор Циганков залікував травму, наставник жиронців Мічел вирішив поберегти українця, залишивши його на лаві запасних.

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Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Арнау Мартінес, Давід Лопес, Крейчі, Блінд – Ромеу, ван де Бек – Хіль, Аспрілья, Гутьєррес – Міовскі.

Запасні: Артеро, Данджума, Клуа, Кім, Пау Лопес, Іван Мартін, Соліс, Стуані, Франсес, Хуан Карлос, Хуанпе, Циганков.

Стартовий склад Еспаньйола: Хоан Гарсія – Ель-Хілалі, Серхіо Гомес, Кабрера, Ромеро – Техеро, Крал, Бауса, Хофре – Веліс, Пуадо.

Запасні: Агуадо, Кардона, Кумбулла, Лосано, Мілья, Оліван, Пачеко, Сальві Санчес, Сміт, Унювар, Фортуньо, Шеддіра.