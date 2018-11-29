Циганков: Динамо пощастило у матчі з Астаною

Капітан Динамо Віктор Циганков прокоментував мінімальну перемогу киян над Астаною (1:0).

"Безперечно, нам пощастило, адже Астана мала чимало моментів біля наших воріт, вони могли забити. Однак, важливо, що Динамо спромоглось забити і зберегти свої ворота на замку", – сказав Циганков в коментарі телеканалу "Футбол".

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Нагадаємо, Динамо за невиразної гри здолало Астану. Єдиний гол у зустрічі забив Вербіч після ефектної передачі п'ятою від Циганкова.

Завдяки цій перемозі "динамівці" посіли перше місце у групі та гарантували собі путівку у плей-офф Ліги Європи.

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