Циганков чітко пояснив, чого не вистачає Динамо, щоб частіше перемагати Шахтар

Капітан Динамо Віктор Циганков після матчу 25-го туру УПЛ розповів, що, на його думку, потрібно команді, щоб перервати домінування Шахтаря в УПЛ.

"Кожному футболісту потрібно більше брати гру на себе. Ми б'ємося один за одного, але це в захисті. А в атаці на перший план виходить індивідуальна майстерність.

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Якщо хочемо скорочувати відставання від лідера, потрібно щось змінювати. Уболівальникам спасибі за підтримку. Не хочеться виправдовуватися. Втомився копатися в собі. Не розумію, що потрібно, щоб вигравати такі матчі. Що потрібно, щоб не бути в ролі наздоганяючих", – сказав Циганков в ефірі програми "Профутбол".

В нинішньому сезоні Циганков зіграв за Динамо 26 поєдинків в чемпіонаті України, в яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.

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Після 26 турів Динамо набрало 60 очок і посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 7 пунктів.