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Циганков чітко пояснив, чого не вистачає Динамо, щоб частіше перемагати Шахтар

00:38 6 Читать на русском
Циганков чітко пояснив, чого не вистачає Динамо, щоб частіше перемагати Шахтар
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Капітан Динамо Віктор Циганков після матчу 25-го туру УПЛ розповів, що, на його думку, потрібно команді, щоб перервати домінування Шахтаря в УПЛ.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Кожному футболісту потрібно більше брати гру на себе. Ми б'ємося один за одного, але це в захисті. А в атаці на перший план виходить індивідуальна майстерність.

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Якщо хочемо скорочувати відставання від лідера, потрібно щось змінювати. Уболівальникам спасибі за підтримку. Не хочеться виправдовуватися. Втомився копатися в собі. Не розумію, що потрібно, щоб вигравати такі матчі. Що потрібно, щоб не бути в ролі наздоганяючих", – сказав Циганков в ефірі програми "Профутбол".

В нинішньому сезоні Циганков зіграв за Динамо 26 поєдинків в чемпіонаті України, в яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.

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Після 26 турів Динамо набрало 60 очок і посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 7 пунктів.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Львів - Динамо Динамо - Шахтар
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