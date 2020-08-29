"Циганков на поточний момент несподівано, в першу чергу для себе, опинився поміж трьох опцій на позицію правого вінгера. Назріває два варіанти – ідеальний для Віті, його батька і клубу – продаж. Працюють з німецьким ринком. Але історію травм нікуди не сховаєш. Навіть якщо їх не було.

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Другий варіант – залишаємося і рухаємось на позицію "під нападниками". Саме чистою "десяткою" Мірча бачить Циганкова. Власне кажучи, і Вербіч після повернення не факт, що розпочне на фланзі", – йдеться в телеграм-каналі Динамо Київ Inside.

До слова, в минулому сезоні Циганков провів 39 поєдинків у складі Динамо, записавши до свого активу 17 голів та 8 асистів, але з приходом Мірчі Луческу втратив місце у стартовому складі.

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