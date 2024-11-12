Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков працює над відновленням після травми.

Українець отримав травму напочатку жовтня. Відтоді Віктор Циганков перебуває в лазареті. Головний тренер Жирони Мічел не хотів форсувати повернення свого гравця і дав йому час повністю відновитися.

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Як повідомляє AS, Іван Мартін, Ладіслав Крейчі, Соліс, Абель Руїс, Ясер Аспрілья та Віктор Циганков близькі до повернення на поле. Очікується, що вже 23 листопада, коли Жирона зустрічатиметься з Еспаньйолом, вони будуть в заявці.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Циганков зіграв за каталонців вісім матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Зараз команда Мічела посідає 10-те місце в таблиці Ла Ліги з 18 очками після 12 турів.

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