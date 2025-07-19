Жирона провела спаринг проти Олота з четвертої ліги Іспанії. Результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Олот – Жирона – 0:5

Голи: Аспрілья, 21, Стуані, 27, А. Руїс, 43, Жастін, 67, Еррера, 84

Циганков може стати одноклубником Трубіна – трансфер не відбудеться за однієї умови

Віктор Циганков взяв участь в товариській зустрічі Жирони проти Олота з четвертої ліги Іспанії. Попри чутки про можливий трансфер, українець з'явився на полі у другому таймі. Наприкінці зустрічі він асистував з кутового на Янхеля Ерреру, який головою відправив м'яч у сітку.

Каталонці ще в першій сорокап'ятихвилинці оформили розгром: забивали нападники Абель Руїс, легендарний Крістіан Стуані, а також конкурент Циганкова на позиції – Ясер Аспрілья. В другому таймі окрім Еррери відзначився Антоніну Жастін.

Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов також відіграв повний другий тайм.

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