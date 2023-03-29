"Неймовірно. Це нові відчуття, новий етап у моєму житті. Намагаємося зараз цим насолоджуватися. Мені дійсно подобається Жирона. І місто, і футбольний клуб. Усі люди тут намагаються кожного дня допомогти мені. Дуже дякую їм. Набагато легше, коли люди підтримують тебе та намагаються допомогти.

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Адаптація, думаю, пройшла добре. Як я казав, кожен намагається допомогти з будь-якою проблемою, яка в мене могла бути в Іспанії, тому що це нова країна, нова ліга.

Найбільша проблема – моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею, але щодня намагаюся вчити, трохи нових слів, трохи... Сподіваюся, за декілька місяців буде легше.

Ми готуємося до матчу з Еспаньйолом. Це буде важка гра. З усіх сил стараємося на тренуваннях. Думаю, будемо готові до цього матчу", – сказав Циганков у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо у зимове трансферне вікно за 5 млн євро. У 7 матчах за іспанців він забив 3 голи і віддав 3 асисти, відразу ставши важливим гравцем команди.

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