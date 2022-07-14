"Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя?

"Ви, тварюки, відповісте за це", – Маліновський в люті від ракетного удару по Вінниці

І це не лише про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. росія – країна-терорист, і вони мають бути зупинені!" – написав Циганков у своєму Instagram.

Нагадаємо, вдень, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці. Вибухи пролунали в центрі міста. Кілька десятків людей загинуло. близько сотні дістали поранення.

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