"Футбол і складається з того, що якщо ти використовуєш свої моменти, то виграєш, а якщо допускаєш помилки, то програєш. Сьогодні ми не реалізували свої моменти та припустилися двох помилок, які призвели до голів.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Є над чим працювати, нам показали наш рівень. Але ми сьогодні віддали всі сили. Сподіваюся, що завдяки таким іграм ми будемо тільки рости", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч-відповідь у Іспанії відбудеться рівно за тиждень – 18 березня, початок о 22:00.

Вільяреал впевнено переграв Динамо у першому матчі 1/8 ЛЄ – команда Луческу майже без шансів