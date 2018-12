Циганков – наймолодший капітан у поточному розіграші Ліги Європи серед усіх команд

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков відзначився унікальним досягненням у поточному розіграші Ліги Європи.

21-річний українець став наймолодшим капітаном у поточному розіграші Ліги Європи. До уваги брались гравці, які хоча б двічі одягали капітанську пов’язку у матчах єврокубка.

Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored

Циганков вийшов з капітанською пов’язкою у Лізі Європи у віці 21 року та 14 днів. Другим став гравець Селтіка Кіран Тірні, якому було 21 рік, 4 місяці та 20 днів. Третій – захисник Мілана Алессіо Романьйолі у віці 23 років, 9 місяців та 12 днів.

Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

Youngest players to captain at least two Europa League matches this season:



21y, 0m, 14d • Viktor Tsygankov

21y, 4m, 20d • ?????? Kieran Tierney

23y, 9m, 12d • Alessio Romagnoli



Dynamo's dynamo. pic.twitter.com/YebTYGCs40