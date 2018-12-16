toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕГ СМАЛІЙЧУК ТОРІНО - ЮВЕНТУС

Циганков – наймолодший капітан у поточному розіграші Ліги Європи серед усіх команд

13:58 555 Читать на русском
Циганков – наймолодший капітан у поточному розіграші Ліги Європи серед усіх команд
Віктор Циганков / ФК Динамо

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков відзначився унікальним досягненням у поточному розіграші Ліги Європи.

21-річний українець став наймолодшим капітаном у поточному розіграші Ліги Європи. До уваги брались гравці, які хоча б двічі одягали капітанську пов’язку у матчах єврокубка.

Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored

Циганков вийшов з капітанською пов’язкою у Лізі Європи у віці 21 року та 14 днів. Другим став гравець Селтіка Кіран Тірні, якому було 21 рік, 4 місяці та 20 днів. Третій – захисник Мілана Алессіо Романьйолі у віці 23 років, 9 місяців та 12 днів.

Циганков потрапив у символічну збірну групового етапу Ліги Європи за версією WhoScored

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Ліверпуль
18:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук