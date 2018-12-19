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Циганков – найкращий гравець УПЛ в грудні

14:08 216 Читать на русском
Циганков – найкращий гравець УПЛ в грудні
Віктор Циганков / Фото shcherbitskaya

Хавбек київського Динамо Віктор Циганков продовжує підкорювати футбольну арену України.

УПЛ визначила Віктора Циганкова найкращим гравцем чемпіонату України у грудні, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Хавбек Диинамо набрав 48% голосів вболівальників. Найближчим переслідувачем Віктора став його екс-одноклубник, а нині форвард Шахтаря Жуніор Морає (43%).

Нагадаємо, в поточному сезоні чемпіонату України Циганков провів 18 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 3-ма асистами.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс УПЛ Найкращий гравець місяця в УПЛ
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