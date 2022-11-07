24-річний вінгер визнаний найкращим гравцем 11-го туру УПЛ. Такі результати опитування експертної ради, повідомляє сайт змагань.

"Казали, що це ми тягнули команду на дно": зірочка Динамо задоволений помстою невдячному Чорноморцю

Віктор забив з пенальті у ворота Чорноморця та віддав асист, посприявши перемозі з рахунком 3:0. За Циганкова свій голос віддали 5 респондентів. Суперниками лідера Динамо були Максим Третьяков з Олександрії (2 голоси), Данило Сікан з Шахтаря та Яніс Хамаш з СК Дніпро-1 (по одному).

До слова, участь в голосуванні брали Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин та Яворський.

Динамо розгромило Чорноморець в Одесі – Циганков організував три голи