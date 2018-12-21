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Циганков – найкращий гравець Динамо в грудні

20:30 29 Читать на русском
Циганков – найкращий гравець Динамо в грудні
Віктор Циганков / ФК Динамо

Лідер Динамо Віктор Циганков став найкращим футболістом столичного клубу за підсумками місяця.

Циганков за підсумками голосування вболівальників отримав 56 % можливих голосів, випередивши Миколу Шапаренка (14%) та Беньяміна Вербіча (10%), інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Всього у голосуванні взяли участь понад 1100 прихильників столичного клубу. Зазначимо, що раніше Віктор також виграв голосування за найкращого гравця грудня на сайті УПЛ.

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Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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