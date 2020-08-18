Циганікс викликаний у збірну Латвії на матчі Ліги націй

Циганікс буде задіяний у навчально-тренувальному зборі команди, а також у матчах Ліги Націй, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Луньов розповів про особливості адаптації новачків Зорі

До слова, Латвія у вересні зіграє два офіціних поєдинки: 3 вересня підопічні Дайніса Казакевіча зустрінуться зі збірною Андорри, а вже за три дні, 6 вересня, поміряються силами з Мальтою. Команда виступає у групі D1.

Нагадаємо, Циганікс, який є племінником відомого українського журналіста Ігоря Циганика, став гравцем Зорі у січні 2020 року. Минулого сезону він провів за луганський клуб 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За національну команду відіграв 8 поєдинків (дебютував 13 жовтня 2018 року у грі проти Казахстану).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря