toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Циганікс викликаний у збірну Латвії на матчі Ліги націй

13:13 - Читать на русском
Циганікс викликаний у збірну Латвії на матчі Ліги націй
Андреас Циганікс / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Зорі Андреас Циганікс збирається у розташування національної команди.

Циганікс буде задіяний у навчально-тренувальному зборі команди, а також у матчах Ліги Націй, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Луньов розповів про особливості адаптації новачків Зорі

До слова, Латвія у вересні зіграє два офіціних поєдинки: 3 вересня підопічні Дайніса Казакевіча зустрінуться зі збірною Андорри, а вже за три дні, 6 вересня, поміряються силами з Мальтою. Команда виступає у групі D1.

Нагадаємо, Циганікс, який є племінником відомого українського журналіста Ігоря Циганика, став гравцем Зорі у січні 2020 року. Минулого сезону він провів за луганський клуб 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За національну команду відіграв 8 поєдинків (дебютував 13 жовтня 2018 року у грі проти Казахстану).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи
00:35
8227
Теги
Ліга націй Андреас Андреас Циганікс Ліга націй 2020/21 Зоря Зоря Латвія Латвія Андорра Андорра Мальта Мальта
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
45
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?