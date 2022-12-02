Журналіст Ігор Циганик розкритикував команду Луїса Енріке після поразки від Японії (1:2) у третьому турі чемпіонату світу в Катарі.

"Фурія Роха" програла Японії в третьому турі ЧС-2022. Цей результат залишив за бортом чемпіонату світу збірну Німеччини, якій забракло перемоги над Коста-Рикою. Іспанія та Німеччина набрали по 4 очки, але підопічні Луїса Енріке посіли друге місце завдяки значно кращій різниці голів (+6 проти +1).

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На думку Ігоря Циганика, іспанці все прорахували і програли свідомо, щоб викинути Бундестім з чемпіонату світу. "От мені цікаво, як тепер футболісти збірної Іспанії будуть з цим жити? Невже не соромно?" – написав журналіст у Twitter.

Про те, що сама Бундестім у першому турі Мундіалю теж програла Японії, Циганик чомусь вирішив промовчати.

У 1/8 фіналу Іспанія зіграє з Марокко, а Японія, яка виграла групу E, обігравши Іспанію та Німеччину, протистоятиме збірній Хорватії. Балканці фінішували другими у квартеті F, випередивши Бельгію та Канаду.

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