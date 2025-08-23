"Динамо – це катастрофа. Я взагалі не можу зрозуміти, що відбувається. Коли щось кудись котиться, ти розумієш, що потрібні зміни. А їх нема. Ти чекаєш на якесь диво. Що зараз кардинально щось зміниться, і все буде добре. Так не буває. Це системна робота.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій

Ви що не бачили з Пафосом, що команда не готова? Чекали, що команда зараз, як фенікс, повстане з попелу і почне всіх громити. Так не буде. Нічого нового не сталося. Мені страшно соромно, що ми програємо такій команді, як Маккабі без шансів. 21 один удар по воротах Динамо. Що робити Вівчаренко, який просто обрізав суперника. Цих червоних карток було достатньо минулого сезону. І ніхто не робить жодних висновків. Це ж проблема дисципліни. Якщо команда щось не розуміє, то це питання до тренера.

Усі кажуть, що футболісти не ті. Можливо. Але тоді скажи чесно, що я з ними нічого не можу зробити. Або футболісти мають вийти та сказати, що вони нічого не можуть зробити", – коментує Ігор Циганик у своєму YouTube каналі.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Маккабі Тель-Авів в першому матчі кваліфікації Ліги Європи 1:3.

Вилучення Вівчаренка у відеоогляді матчу Маккабі – Динамо – 3:1