"Ракицький у збірній України? Я вважаю, що заслужив. У нього чітка позиція та історія. Він не тягнув і не чекав, чим все закінчиться, а в перший же день розірвав контракт із Зенітом і висловився про війну.

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Більшість почали висловлюватися після п’яти днів, а він не побоявся відразу все сказати. Так само, як і Воронін. Якщо Ракицький підходить за ігровими якостями Петракову, то, звичайно, він повинен бути в збірній", – поділився Циганик у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, нещодавно Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом, який був розрахований до 30 червня. Колишній захисник Шахтаря виступав у Росії останні 3 роки, а зараз тренується з Металістом.

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