Циганик: Якщо Хацкевич залишиться в Динамо, Гармаша в команді не буде

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про проблеми Дениса Гармаша в Динамо.

"Гармаш – дуже хороший футболіст, але йому потрібно захотіти грати, щоб виступати на хорошому рівні. Після чотирьохматчевої дискваліфікації він зіграв в поєдинку з Зорею, але вийшов на поле, ніби зробив комусь послугу.

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З Денисом потрібно працювати, йому потрібно пояснювати, потрібно тримати в якихось рамках. Потрібно просто знайти підхід. Мені здається, що цей тренерський штаб підхід до Гармаша знайти не може. Тому, якщо Олександр Хацкевич залишиться, думаю, Гармаша в команді не буде", – сказав Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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