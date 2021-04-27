"Якщо буде цікава пропозиція, то Маліновський піде. Це шанс. Інтер – топ-клуб європейського рівня. Маліновський зараз на це заслужив.

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Антоніо Конте збирає дуже досвідчених футболістів. Якщо проаналізувати роботу Конте в попередніх командах, то у нього завжди були досвідчені команди. І зараз у Інтері у нього досвідчена команда. Маліновський міг би легко вписатися, він перебуває якраз у такому “золотому віці” – вік, який дозволяє видати 2-3-4-5 сезонів на дуже хорошому рівні.

Руслан, як кажуть, на виданні. Безперечно, що Інтеру він би підійшов. Якщо буде цікава пропозиція, яка задовольнить Аталанту і самого Маліновського, то безперечно – Маліновський перейде в Інтер", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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