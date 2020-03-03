Циганик: Я вже не дивуюся цьогорічному Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик зробив прогноз на матч 21-го туру УПЛ Динамо – Колос.

"Я вже не дивуюся цьогорічному Динамо. Хоча остання зустріч у чемпіонаті не переконала мене, що СК Дніпро-1 переграв киян. Так, була симпатична гра Супряги. Якщо говорити відверто, Динамо достатньо непогано грало, створювало моменти, була поперечина, якби гості забили, то матч пройшов би зовсім по-іншому.

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Щодо Колоса, то мені дуже не сподобалася історія з непризначеним пенальті на останніх хвилинах матчу з Карпатами. Дебютанту ліги потрібно набрати одне очко, щоб потрапити в першу шістку. Принаймні я так бачу ситуацію. Колос буде битися за позитивний результат.

Віддаю все-таки перевагу Динамо. Думаю, що київська команда виграє у два м’ячі та нарешті відзначиться Назарій Русин", – цитує Циганика Рейтин букмекерів.

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