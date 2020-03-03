toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОЛОС

Циганик: Я вже не дивуюся цьогорічному Динамо

09:16 1312 Читать на русском
Циганик: Я вже не дивуюся цьогорічному Динамо
Назарій Русин / фото: Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик зробив прогноз на матч 21-го туру УПЛ Динамо – Колос.

 

"Я вже не дивуюся цьогорічному Динамо. Хоча остання зустріч у чемпіонаті не переконала мене, що СК Дніпро-1 переграв киян. Так, була симпатична гра Супряги. Якщо говорити відверто, Динамо достатньо непогано грало, створювало моменти, була поперечина, якби гості забили, то матч пройшов би зовсім по-іншому.

Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Щодо Колоса, то мені дуже не сподобалася історія з непризначеним пенальті на останніх хвилинах матчу з Карпатами. Дебютанту ліги потрібно набрати одне очко, щоб потрапити в першу шістку. Принаймні я так бачу ситуацію. Колос буде битися за позитивний результат.

Віддаю все-таки перевагу Динамо. Думаю, що київська команда виграє у два м’ячі та нарешті відзначиться Назарій Русин", – цитує Циганика Рейтин букмекерів.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

blog_ava
Мбаппе може зіграти на Олімпійських іграх у Токіо
09:29
698
Теги
Динамо Динамо Колос Колос Назарій Русин Назарій Русин Динамо - Колос Ігор Циганик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
12
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук