Циганик: Я оптиміст – вірю в Динамо, можливо, скажуть, що це неправильно

Відомий футбольний коментатор Ігор Циганик дав свій прогноз на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Аяксом.

"Я оптиміст – я вірю в Динамо. Можливо, скажуть, що це неправильно. Проте я налаштований оптимістично. Аякс на виїзді може бути іншою командою. Впевнений, що динамівці вийдуть в Лігу чемпіонів. Навіть ризикну передбачити підсумковий рахунок основного часу – 3:1.

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Динамо точно пропустить, отже потрібно забивати принаймні три. Шанси будуть. Команда Хацкевича спробує себе знайти в атаці: українці будуть пресингувати, намагатимуться володіти м’ячем і діяти агресивно. Можливості для навали будуть. Почав забивати Русин, Бєсєдін має відновитися від травми", – розповів Циганик bookmaker-ratings.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів