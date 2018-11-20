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Циганик: Влітку були рухи, аби Маркевич працював в Карпатах

19:01 273 Читать на русском
Циганик: Влітку були рухи, аби Маркевич працював в Карпатах
Мирон Маркевич / фото із соцмереж

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про ймовірність, що Мирон Маркевич очолить Карпати.

"Мирон Маркевич мріє працювати в Карпатах. Були деякі рухи в напрямку, щоб Маркевич працював в клубі, вони були ще влітку. Були деякі домовленості.

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Ви читали в ЗМІ, що Карпати могли перейти до іншого власника. Якраз цей інший власник бачив головним тренером Маркевича. Як воно буде – будуть йти переговори чи ні, насправді цікаво. Чи захоче сам Маркевич працювати – це питання.

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Цей потенційний інвестор говорив, що бачить Маркевича головним тренером, це було кулуарно оголошено", – цитує Ігоря Циганика Tribuna.com.

Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Карпати Карпати Мирон Маркевич
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