Журналіст і коментатор Ігор Циганик прогнозує, що Динамо не програє Бенфіці в матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"На відміну від інших прогнозистів, я не так критично налаштований на дуель Динамо та Бенфіки. Нічого екстраординарного в суперникові немає. Хіба що декілька гравців, які можуть визначити долю епізоду.

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Динамо себе дуже добре зарекомендувало в кваліфікації Ліги чемпіонів завдяки командній грі. Я радий, що перший матч відбудеться в Польщі. За умови успішного виступу, португальці почуватимуться під тиском перед рідною публікою. Я ризикну припустити, що буде нічия. Навіть не відкидаю сценарій, що гра завершиться без голів", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, перший матч у протистоянні Динамо та Бенфіки в рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 17 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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